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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ален Прост: «Хэмилтон привык к определенному стилю работу. И тут решает перейти в итальянскую команду – с другим уровнем давления. Ему будет непросто»

Ален Прост оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари». Четырехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Льюису будет не так просто адаптироваться к работе в Скудерии.

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