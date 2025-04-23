Экоактивист Тихомирова оценила встречу Воскресенского с жителями в Родниках

Встречу губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с жителями Родников и представителями партии «Зеленые» в беседе с корреспондентом СИ “Ивановские новости” прокомментировала экоактивист Алена Тихомирова.
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