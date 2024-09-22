Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Представьте  : вы  -  на  работе  ...Но  не  выполняете  распоряжения  начальника  ...Вы  зашли  в  магазин  ,  но  н...В Госдуме рассказ...
  • Ed
    В Израиле и в США за такие заявления давно бы прикончили или усадили на кошт от державы лет на дцать, а наши без сопл...В Литве телеведущ...
  • Сергей Алексеев
    Народ, очень редко читает здесь статьи и на понимает, что Россия разоружает не хохляндию, а Европу.Не прошло и трёх ...

Более 300 тысяч человек поддержали инициативу ЛДПР против перевоза семей мигрантами

Более 300 тысяч человек поддержали инициативу ЛДПР против перевоза семей мигрантами

ЛДПР запустила интернет-ресурс stopmigrant.ldpr.ru, где гражданам предлагается выразить свое мнение и поддержать инициативу фракции о запрете иностранным работникам, трудящимся на основании контракта или патента, ввозить свои семьи в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх