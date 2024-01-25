Как «За рулем» придумал Гран-при – и чем помогли читатели

Как все начиналось Первая публикация о нашем Гран-при – августовский номер 1994 года.На обложке красуется Золотой Пегас, а внутри редакция объявляет о своем решении награждать лучший автомобиль предстоящего Московского международного автосалона (MIMS).
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