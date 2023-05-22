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The Sun: фастфуд усиливает тревожность и признаки депрессии

The Sun: фастфуд усиливает тревожность и признаки депрессии

Употребление определенных продуктов может усугубить тревожность и депрессию. Об этом передает британское издание The Sun со ссылкой на диетологов Мадлен Ларуш и Меган Гилберт.

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