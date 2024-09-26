Трое подростков за деньги совершили теракт на железной дороге в Иркутске

Троих подростков задержали за совершение теракта на железной дороге в Иркутске. Как сообщили в управлении Следственного комитета на транспорте, несовершеннолетние за денежное вознаграждение подожгли шкаф на перегоне желеной дороги, в результате чего было уничтожено оборудование.
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