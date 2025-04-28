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SPLETNIK

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Ксения Китаева отметила день рождения с Надеждой Стрелец и подругами в Италии

Ксения Китаева отметила день рождения с Надеждой Стрелец и подругами в Италии

Модный инфлюенсер Ксения Китаева отметила 26-й день рождения в Италии в компании близких подруг. Дочь основателя компании Vesper Дениса Китаева вместе с Надеждой Стрелец, дизайнером украшений Лили Григалашвили, соосновательницей проекта "Артохолик" Полиной Зеленовой, скульптором и диджеем Есоль Ким, модным блогером Айшет Кужугет и Соней Кромовой провели пять дней во Флоренции и Риме.

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