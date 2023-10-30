Макс Ферстаппен сравнялся с Аленом Простом по числу побед в Формуле 1

Макс Ферстаппен сравнялся с Аленом Простом по числу побед в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен вышел на четвертую строчку по количеству побед, которую теперь делит с легендарным Аленом Простом.
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