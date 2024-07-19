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Петербургский дневник

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Депутат Цивилев предложил Минпромторгу указывать в меню ингредиенты блюд в ресторанах

Депутат Цивилев предложил Минпромторгу указывать в меню ингредиенты блюд в ресторанах

Это пойдет на пользу людям с пищевой аллергией, вегетарианцам и тем, кто следит за своим здоровьем Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилёв выступил с инициативой, которая может изменить подход к предоставлению информации о блюдах в ресторанах.

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