Депутат Цивилев предложил Минпромторгу указывать в меню ингредиенты блюд в ресторанах

Это пойдет на пользу людям с пищевой аллергией, вегетарианцам и тем, кто следит за своим здоровьем Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилёв выступил с инициативой, которая может изменить подход к предоставлению информации о блюдах в ресторанах.