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Рашевский об уходе Миронова в «Спартак»: «Никто не имеет права осуждать. Андрей может играть там, где хочет»

29‑летний защитник, сыгравший рекордные 644 матча за бело-голубых, подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

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