Физики заявляют, что, возможно, нашли мощный сбой во Вселенной

“Как только вы достигаете космических масштабов, в силу вступают немного другие правила и условия”. Исследователи обнаружили так называемый “космический глюк” в гравитации, который потенциально может помочь объяснить странное поведение Вселенной в космических масштабах.
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