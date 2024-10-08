Sabah: бизнесмен из Чечни судится в Анталье за отель стоимостью €80 млн

Экс-супруги судятся в Анталье за фешенебельный отель Crowne Plaza стоимостью €80 млн. Как сообщает газета Sabah, бизнесмен из Чечни Арби Алаудинов подал иск к бывшей жене и сыну о незаконном присвоении акций.
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