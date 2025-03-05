Татьяна Мерзлякова: «Добрая Казань» – это про добрых людей

Фото: АНО «Добрая Казань» В преддверии Международного женского дня руководитель проекта «Добрая Казань», лауреат и победитель всероссийской премии «Родительское спасибо – 2022» Татьяна Мерзлякова поделилась планами по развитию инклюзии в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии