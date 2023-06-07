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Банки Армении, Казахстана и Гонконга стали блокировать оплату за ввоз электроники в Россию

Банки Армении, Казахстана и Гонконга стали блокировать оплату за ввоз электроники в Россию

Армянские, казахские и гонконгские банки стали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телекоммуникационное оборудование и прочую электронику для юрлиц из России.

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