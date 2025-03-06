В Чувашии полицейские провели правовую квест-игру «Не ошибись, выбирая свой путь» с иностранными студентами

В Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике провели правовую квест-игру «Не ошибись, выбирая свой путь».
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