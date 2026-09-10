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Царьград

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Министр Индии Гоял ускорит переговоры о свободной торговле с ЕАЭС

Министр Индии Гоял ускорит переговоры о свободной торговле с ЕАЭС

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели подтвердил стремление завершить переговоры с Евразийским экономическим союзом о зоне свободной торговли, чтобы расширить возможности для индийского бизнеса.

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