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ТАСС

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Трамп призвал Украину перестать бить по российским НПЗ

Трамп призвал Украину перестать бить по российским НПЗ

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках.

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