Трамп призвал Украину перестать бить по российским НПЗ

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым