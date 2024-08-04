Россиянам рассказали, как получить компенсацию от инфоцыган

Если вдруг оплатили коучу в надежде на обучение, но что-то пошло не так Эксперт по оценке материальных и нематериальных активов бизнеса, владелец оценочной компании Алина Бондарь в беседе с РИАМО рассказала, как получить компенсацию за некачественные услуги инфобизнесменов в интернете.
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