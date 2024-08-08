Wildberries: Базовый набор для кошки обойдется россиянам в 5 тыс. рублей

Стало известно, какие товары для кошек являются самыми распространенными в России. Об этом пресс-служба Wildberries проинформировала по случаю Всемирного дня кошек, который отмечают восьмого августа, передает Ридус.
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