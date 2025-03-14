Самолет «Победы», летевший сегодня утром из Омска во Внуково, из-за временного закрытия этого аэропорта (капитан экипажа объявил, что он закрыт «по военным причинам») экстренно перенаправили в Шереметьево.
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Самолет «Победы», летевший сегодня утром из Омска во Внуково, из-за временного закрытия этого аэропорта (капитан экипажа объявил, что он закрыт «по военным причинам») экстренно перенаправили в Шереметьево.