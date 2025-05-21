ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Хотелось бы обратиться к ответственным лицам. Мы уже не раз обращались в администрацию, электросети и коммунальные службы, но, к сожалению, никаких результатов это не дало.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Хотелось бы обратиться к ответственным лицам. Мы уже не раз обращались в администрацию, электросети и коммунальные службы, но, к сожалению, никаких результатов это не дало.