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Квартира, дом, дача

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Комнатные растения, которые сложно встретить в типичной квартире. 5 экзотических экземпляров

Жить в доме, который достоин восхищения хочется многим! И поводов тому масса! Завораживать может как подача интерьерной задумки в оформлении интерьера (конструктивные элементы, мебель, аксессуары), так и удивительно тёплые отношения среди родных и близких.

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