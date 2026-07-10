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Британское оружие на деньги ЕС: в Европе обсуждают новую военную помощь Украине

Британское оружие на деньги ЕС: в Европе обсуждают новую военную помощь Украине

Лондон рассматривает свое участие в программе БРЮССЕЛЬ, 10 июля, ФедералПресс. Евросоюз намерен разрешить Украине закупать вооружение в Великобритании в рамках масштабной программы военного финансирования объемом €60 млрд, выделенной на 2026–2027 годы.

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