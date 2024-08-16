Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 546 подписчиков

"Это уже не просто война": Почему "враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков". Ответ Сладкова

"Это уже не просто война": Почему "враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков". Ответ Сладкова

Военкор Сладков поспешил объяснить, зачем в действительности нужен режим контртеррористической операции в Курской области (КТО), который был введён после вторжения боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх