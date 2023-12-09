Шольц обвинил «империалистическую» Россию в отказе снабжать Европу энергией

Конфликт в Украине и связанные с ним действия России имели последствия для Европы и всего мира. В частности, из-за ситуации с поставками российского газа Германии пришлось в прошлом году в десять раз больше платить за энергоносители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии