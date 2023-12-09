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Шольц обвинил «империалистическую» Россию в отказе снабжать Европу энергией

Шольц обвинил «империалистическую» Россию в отказе снабжать Европу энергией

Конфликт в Украине и связанные с ним действия России имели последствия для Европы и всего мира. В частности, из-за ситуации с поставками российского газа Германии пришлось в прошлом году в десять раз больше платить за энергоносители.

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Комментарии
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Рустюм Аминов
⚡...что господа, санкции обратно шандарахнули?!😄
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15 час.
rafael yulaev
Что же ты колбаса ливерная, радовался подрыву СВ-2?! Крутите вентиляторы в поле- будет вам энергия!
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15 час.

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