Дайджест дня: Camry 2.5, Волги в прокате и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Специально для рынка Ближнего Востока подготовлена Toyota Camry нового поколения с двигателем 2.
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