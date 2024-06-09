Театр абсурда
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Театр абсурда

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    А надо начать чистку уже сейчас, причём очень жестко. Проверяя паспорта этих мигрантов, обращать внимание на подписи ...Аксёнов:"Мы больш...
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"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

Ну, очень-очень интересные комментарии можно прочесть сегодня в заокеанских соцсетях. Как выяснилось, немалая часть простых американцев в данный момент находится в состоянии паники, взбудораженная не только новостью о совсем скором и, наверняка, долгожданном для принимающей стороны, визите российских моряков на Кубу.

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