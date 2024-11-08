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Царьград

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В бундестаге призвали подсчитать стоимость октябрьского визита Зеленского в Берлин

В бундестаге призвали подсчитать стоимость октябрьского визита Зеленского в Берлин

Депутат Рене Бохманн направила запрос в правительство ФРГ с просьбой посчитать сумму, которую потеряли немецкие налогоплательщики.

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