Много ли знает молодое поколение об инженерах-дженералистах: новая профессия будущего, чтобы поступить в 2025 году Ольга БезродняяНа фоне стремительного развития технологий и постоянных изменений на рынке труда профессия инженера-дженералиста становится всё более актуальной.