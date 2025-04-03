Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до антирекордного значения в 43 процента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты своего опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.
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