Политика как он...
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Политика как она есть

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Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда

Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до антирекордного значения в 43 процента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты своего опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

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