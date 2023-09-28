На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект

Александр Макеев

Кабы это было реальностью! Вот бы вдарить по всем нацистским штабам, шахтам базирования их стратегических ракет, размещениям тактических ракет, системам ПВО, спутниковым группировкам, авианосным группам, подводным лодкам и т. д. А самим нанести после этого безответный уничтожающий удар по нацистским США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Исландии, европейским странам нацистского НАТО, Японии и Южной Корее!