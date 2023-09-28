Вот так новости, целый Генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США».
На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект
Комментарии
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Александр Макеев
Кабы это было реальностью! Вот бы вдарить по всем нацистским штабам, шахтам базирования их стратегических ракет, размещениям тактических ракет, системам ПВО, спутниковым группировкам, авианосным группам, подводным лодкам и т. д. А самим нанести после этого безответный уничтожающий удар по нацистским США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Исландии, европейским странам нацистского НАТО, Японии и Южной Корее!
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