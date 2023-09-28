Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Бла-бла-бла...  Аффтор забыл упомянуть, что все эти "Атакамсы" легко сбиваются.ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРН...
  • Валентин Щербаков
    Какое позорище, какой дикий восторг устроило это канадское фашистское стадо в парламенте укронацисту, когда конченый ...В защиту канадско...
  • Галина Смирнова
    Просто мы в 45 году оказались сильнее фашистов..... Европейские и американские фашисты проиграли нам войну и по быстр...В защиту канадско...

На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект

На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект

Вот так новости, целый Генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Кабы это было реальностью! Вот бы вдарить по всем нацистским штабам, шахтам базирования их стратегических ракет, размещениям тактических ракет, системам ПВО, спутниковым группировкам, авианосным группам, подводным лодкам и т. д. А самим нанести после этого  безответный уничтожающий удар по нацистским США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Исландии, европейским странам нацистского НАТО, Японии и Южной Корее!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх