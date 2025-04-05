Суд арестовал собственника масложировой компании «Благо»

Дмитрия Фосмана задержали по делу о мошенничестве. В компании утверждают, что производство и реализация продуктов продолжается в штатном режимеТверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Фосмана — собственника компании «Благо», которая является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла в России.