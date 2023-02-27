Соцветия с глубокими извилинами по верхнему краю, они и правда напоминают петушиный гребень

﻿﻿Целосиакам, или петушиный гребень, обычно выращивают как однолетник. На клумбах цветы смотрятся очень необычно и ярко – собранные в густые массивные соцветия с глубокими извилинами по верхнему краю, они действительно напоминают петушиный гребень.