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Соцветия с глубокими извилинами по верхнему краю, они и правда напоминают петушиный гребень

Соцветия с глубокими извилинами по верхнему краю, они и правда напоминают петушиный гребень

﻿﻿Целосиакам, или петушиный гребень, обычно выращивают как однолетник. На клумбах цветы смотрятся очень необычно и ярко – собранные в густые массивные соцветия с глубокими извилинами по верхнему краю, они действительно напоминают петушиный гребень.

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