Японец по цене LADA Vesta: в России начались продажи нового седана Mitsubishi Attrage

В России начались продажи нового бюджетного седана Mitsubishi за 1,6 млн рублей.Русский авторынок пополнился неожиданной новинкой, способной составить жесткую конкуренцию отечественным и китайским бестселлерам.
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