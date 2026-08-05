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Царьград

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Японец по цене LADA Vesta: в России начались продажи нового седана Mitsubishi Attrage

Японец по цене LADA Vesta: в России начались продажи нового седана Mitsubishi Attrage

В России начались продажи нового бюджетного седана Mitsubishi за 1,6 млн рублей.Русский авторынок пополнился неожиданной новинкой, способной составить жесткую конкуренцию отечественным и китайским бестселлерам.

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