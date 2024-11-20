Макрон призвал РФ принять участие в коллективной деэскалации

Российскому лидеру Владимиру Путину якобы необходимо рассмотреть возможность участия Москвы в коллективной деэскалации из-за сообщений о разрешении украинской стороне применять ракеты производства США для нанесения ударов вглубь территории РФ.
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