В Севастополе предупредили об уничтожении неразорвавшейся украинской ракеты

Развожаев предупредил об уничтожении на полигоне упавшей в Севастополе ракеты В Севастополе предупредили о громких звуках из-за уничтожения на полигоне в районе Кара-Кобы взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшейся украинской ракеты, упавшей 4 января в частном секторе возле Севастопольского государственного университета.
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