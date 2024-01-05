В Севастополе предупредили об уничтожении неразорвавшейся украинской ракеты

Развожаев предупредил об уничтожении на полигоне упавшей в Севастополе ракеты В Севастополе предупредили о громких звуках из-за уничтожения на полигоне в районе Кара-Кобы взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшейся украинской ракеты, упавшей 4 января в частном секторе возле Севастопольского государственного университета.