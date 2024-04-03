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Париж согласился на "гробы": Когда ждать "Легион" в Одессе. "Новейшее" вооружение против "Кинжалов"

Париж согласился на "гробы": Когда ждать "Легион" в Одессе. "Новейшее" вооружение против "Кинжалов"

Франция предпринимает всё более отчаянные попытки вклиниться в украинский конфликт. Вслед за угрозами о начале "сухопутной операции" Минобороны объявило о доставке новейшего вооружения для перехвата "Цирконов" и "Кинжалов", естественно, с "обслуживающим персоналом".

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