Франция предпринимает всё более отчаянные попытки вклиниться в украинский конфликт. Вслед за угрозами о начале "сухопутной операции" Минобороны объявило о доставке новейшего вооружения для перехвата "Цирконов" и "Кинжалов", естественно, с "обслуживающим персоналом".
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