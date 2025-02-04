Андрей Панферов назначен исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена

Его кандидатура для назначения на эту должность была утверждена еще в декабре 2024 года. Теперь уже бывший первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов с 3 февраля назначен исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.