Андрей Панферов назначен исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена

Его кандидатура для назначения на эту должность была утверждена еще в декабре 2024 года. Теперь уже бывший первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов с 3 февраля назначен исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
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