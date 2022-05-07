Число инфицированных COVID-19 в Ростовской области возросло до 140

Таким образом, число новых случаев инфицирования COVID-19 достигло за все время пандемии 373 667. Стоит отметить, что с начала текущей недели в Ростовской области наметилось снижение количества новых выявленных случаев заболевания коронавирусом.
Таким образом, число новых случаев инфицирования COVID-19 достигло за все время пандемии 373 667. Стоит отметить, что с начала текущей недели в Ростовской области наметилось снижение количества новых выявленных случаев заболевания коронавирусом.
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