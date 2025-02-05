Tagesspiegel: лидеры СДПГ не хотели выдвижения Шольца на пост канцлера

Ряд политиков, занимающих руководящие позиции в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая сопредседателя объединения Ларса Клингбайля, выступали против повторного выдвижения Олафа Шольца на пост канцлера.
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