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Tagesspiegel: лидеры СДПГ не хотели выдвижения Шольца на пост канцлера

Tagesspiegel: лидеры СДПГ не хотели выдвижения Шольца на пост канцлера

Ряд политиков, занимающих руководящие позиции в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая сопредседателя объединения Ларса Клингбайля, выступали против повторного выдвижения Олафа Шольца на пост канцлера.

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