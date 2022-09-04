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Многослойный стек позволяет снизить энергопотребление для транзисторов будущего

Многослойный стек позволяет снизить энергопотребление для транзисторов будущего

Большая международная группа исследователей под эгидой Калифорнийского университета в Беркли (США) разработала пакет слоев из ультратонких материалов, способный значительно снизить напряжение, необходимое для работы современных транзисторов.

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