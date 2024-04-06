Золото нарушает законы рынка и ставит новый ценовой рекорд

Цены на золото в пятницу достигли нового исторического максимума, хотя должны были упасть. Стоимость драгметаллов, по законам рынка, падает при высоких ставках и росте доходности облигаций, которая на этой неделе обновила годовой рекорд.
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