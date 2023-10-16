В Тамбовской области подписали соглашения с новыми земскими докторами и фельдшерами. Среди них - два врача-педиатра больницы Котовска, врач судебно-медицинской экспертизы бюро судебно-медицинской экспертизы Кирсанова, врач-педиатр Инжавинской ЦРБ, два врача-терапевта Уваровской и Сампурской ЦРБ, а также заведующий ФАПа Ржаксинской ЦРБ.