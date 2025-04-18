Космический поворот: Вселенная может вращаться

Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, проведенное учеными из Института астрономии Гавайского университета, предполагает, что Вселенная может вращаться — только очень медленно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии