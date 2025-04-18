FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    А давайте ещё все войска отведём от линии фронта.В России заявили ...
  • Maxim
    Для профилактики - ротация: гайцов в участковые, и - наоборот, из МО - на Чукотку..Юрист раскрыл, чт...
  • Татьяна Климова
    Надо более разрушительно бить, чтобы невозможно было восстановить!«Срок моратория и...

Космический поворот: Вселенная может вращаться

Космический поворот: Вселенная может вращаться

Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, проведенное учеными из Института астрономии Гавайского университета, предполагает, что Вселенная может вращаться — только очень медленно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх