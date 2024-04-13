Как движется волна наводнения на Курган. Карта

Волну наводнения в Кургане ждут в начале следующей недели — 15 апреля. Согласно прогнозам, большая вода в реке Тобол начнет интенсивно прибывать в ближайшие дни, сообщается в прогнозе гидрологической обстановки в Курганской области.
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