Полицейские г.о.Лотошино Московской области присоединились к всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках всероссийской акции «8 Марта - в каждый дом» полицейские ОМВД России по г.о. Лотошино совместно с Общественным советом при ОМВД навестили семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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