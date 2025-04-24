Экипаж танка Т-72 уничтожает позиции и бронетехнику ВСУ в районе Часова Яра

РИА Новости Минобороны РФ разместило видео боевой работы экипажа танка Т-72 группировки войск "Юг" в ходе спецоперации РФ (СВО), который выполняет задачи по уничтожению огневых и укрепленных точек и бронетехники боевиков ВСУ, обеспечивая огневую поддержку наступающей пехоте.
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