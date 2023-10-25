Екатеринбург покрылся наледью. Гаишники и прокуратура обследуют улицы

Ночью в Екатеринбурге похолодало, и на автодорогах и тротуарах образовалась наледь. По сообщению областного УГИБДД, к 8:00 утра дорожные службы администрации города не успели посыпать ее антигололедной смесью.
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