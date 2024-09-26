Премьер-министр Таджикистана провел встречу с главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК

Душанбе, 25 сентября /Синьхуа/ -- Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во вторник в Душанбе провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином, который прибыл с визитом в страну.