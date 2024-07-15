Вэсэушник в прямом эфире рассказал о последствиях отлова мужчин военкомами: "Это полный треш"

Вэсэушник, не снимая балаклавы, боясь показать своё лицо, рассказал в прямом эфире о последствиях работы ТЦК на Украине - о том, как отлавливают мужчин местные военкомы и к каким катастрофическим последствиям это привело фронт: "Это полный треш".